شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 129 شخصاً في محاولة هروب من سجن مركزي بالكونغو الديمقراطية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات في الكونغو الديمقراطية، اليوم الثلاثاء، وفاة ما لا يقل عن 129 شخصاً أثناء محاولتهم الهروب من سجن "مكالا" المركزي في العاصمة كينشاسا.

وقال وزير الداخلية الكونغولية جاكمين شاباني لوكو في بيان اليوم: "إن السجناء حاولوا الهروب أمس وسط حريق اندلع في المباني الإدارية للمبنى بما في ذلك المستوصف حيث أصيب فيه نحو 59 شخصاً".

وأضاف أن من بين الـ 129 حالة وفاة 24 شخصاً قتلوا بالرصاص فيما اختنق آخرون وسط الحشد.