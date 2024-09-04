شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء عابد: تصريحات نتنياهو تستهدف زعزعة جهود مصر لدعم فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

أعرب النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، عن استنكاره لمحاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الزج باسم مصر بهدف عرقلة جهود الوساطة المصرية والدولية التي تُبذل بصدق ونية حسنة للوصول إلى صفقة لوقف إطلاق النار، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وقال عابد، في تصريحات له، إن مثل هذه التصريحات المضللة تهدف فقط، إلى زعزعة الجهود الصادقة من قبل الدول الوسيطة، مثل مصر وقطر والولايات المتحدة، والتي تعمل بجد لتحقيق تفاهمات تخدم السلام والأمن في المنطقة.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن مصر كانت ولا تزال تلعب دوراً حاسماً ومسؤولاً في دعم جهود السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، ولن تسمح بأي محاولة للتأثير على مسار هذه الجهود أو استخدام اسمها لتغطية الأهداف السياسية الداخلية لدولة أخرى.

وشدد النائب علاء عابد، على رفض مصر لكل المزاعم التي تصدر عن المسؤولين الإسرائيليين بهذا الشأن.

وطالب رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه التصعيد غير المبرر ومحاولات تشويه الحقائق.

واختتم النائب علاء عابد تصريحاته، بالتأكيد علي التزام مصر بموقفها الثابت من دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حقوقه المشروعة، واستمرارها في لعب دورها التاريخي كوسيط نزيه ومؤثر في المنطقة.

وقد أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية أمس الثلاثاء، عن رفضها التام للتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي أمس الإثنين، والتي حاول من خلالها الزج باسم مصر لتشتيت انتباه الرأي العام الإسرائيلي، وعرقلة التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، وعرقلة جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة، كما تؤكد مصر علي رفضها لكافة المزاعم التي يتم تناولها من جانب المسئولين الاسرائيليين في هذا الشأن.