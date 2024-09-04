شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان.. ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار والفيضانات إلى 320 قتيلًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية والفيضانات التي اجتاحت باكستان على مدار الشهرين الماضيين إلى 320 قتيلاً.

وأفادت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في بيان اليوم، أن عشرة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم خلال الـ 24 ساعة الماضية بسبب تعرضهم للصواعق الرعدية والانهيارات الأرضية والفيضانات المفاجئة الناجمة عن الأمطار. أمطار باكستان وأكدت الهيئة أن 162 طفلاً و 49 امرأة و 109 رجال لقوا حتفهم منذ بدء موسم الأمطار في يوليو الماضي، كما أصيب 598 شخصاً من بينهم نساء وأطفال.

وألحقت الأمطار الموسمية أيضاً أضراراً واسعة النطاق في البنية التحتية، إذ تضرر نحو 24 ألف منزل في شتى أنحاء البلاد.