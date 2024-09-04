اشتباكات ضارية بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم

ياسر رشاد - القاهرة - أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، اليوم ،عن تطورات الأوضاع في الضفة الغربية أن اشتباكات عنيفة تدور حاليًا بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم.

وأوضح المراسل أن الاشتباكات تشمل جميع المحاور في المخيم، حيث تتصدى مجموعات فلسطينية لقوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم منذ ساعات. وأشار إلى أن المواجهات تركزت في المناطق المحيطة بمداخل المخيم، حيث تستخدم القوات الإسرائيلية أسلحة ثقيلة وقنابل صوتية لتفريق المتظاهرين.

وأضاف المراسل أن الوضع في المخيم يزداد توترًا مع استمرار الاشتباكات، وأن هناك تقارير عن وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين نتيجة استخدام القوات الإسرائيلية للذخيرة الحية. وأكد أن الهجمات المتبادلة تتسبب في أضرار كبيرة للبنية التحتية في المخيم، مما يزيد من معاناة السكان المحليين.

هذا وقد دعا العديد من النشطاء وحقوق الإنسان إلى التهدئة وضرورة التحرك الدولي لوقف العنف وتقديم المساعدة الإنسانية للمواطنين المتضررين.

الخارجية الألمانية: لا حل عسكري للأوضاع في غزة والضفة الغربية وتصاعد العنف في الضفة يشكل تهديدًا

أصدرت وزارة الخارجية الألمانية بيانًا أكدت فيه أن الحل العسكري ليس مناسبًا للوضع في غزة أو الضفة الغربية، محذرة من خطر تصاعد العنف في الضفة الغربية. جاء هذا البيان في سياق تعبير الوزارة عن قلقها من الوضع الحالي والتطورات الأخيرة في المنطقة.

وأشارت الوزارة إلى أن التصعيد العسكري، بما في ذلك تمزيق الشوارع وتدمير خطوط المياه، لا يساهم في مكافحة الإرهاب بشكل فعال. وأوضحت أن جميع الجهود في الشرق الأوسط يجب أن تركز على تحقيق وقف إنساني لإطلاق النار في غزة، والعمل على تحرير الرهائن.

وأكدت الخارجية الألمانية أن استمرار العنف وتدمير البنية التحتية الأساسية في غزة والضفة الغربية لا يساهم في حل الصراع، بل يزيد من تعقيد الأمور. وأضافت أن هناك حاجة ملحة لجهود دولية منسقة لوقف الأعمال القتالية وتخفيف معاناة المدنيين.

كما انتقدت الوزارة بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية الذين يشككون في إمكانية تحقيق حل الدولتين، مشيرة إلى أن مثل هذه المواقف تعرض أمن إسرائيل للخطر. وأكدت على أهمية العمل نحو تحقيق تسوية سياسية شاملة وعادلة للصراع، وأن الحلول العسكرية لن تؤدي إلا إلى تفاقم الأوضاع وتعميق الانقسام.

سرايا القدس: اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في مخيم نور شمس

أعلنت سرايا القدس - كتيبة طولكرم في بيان لها عن خوضها اشتباكات عنيفة على جميع المحاور داخل مخيم نور شمس في شمال الضفة الغربية. وأوضحت الكتيبة أنها استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص خلال اقتحامها للمخيم.

وذكر البيان أن الاشتباكات دارت في أوقات متفرقة من اليوم، حيث رد مقاتلو سرايا القدس على تحركات قوات الاحتلال التي حاولت دخول المخيم بشكل واسع. وأكدت الكتيبة أن الاشتباكات أدت إلى تزايد التوتر داخل المخيم، مما زاد من شدة المواجهات.

وأشار البيان إلى أن مقاتلي سرايا القدس استخدموا أساليب متنوعة في مواجهة القوات الإسرائيلية، بما في ذلك إطلاق النار وتفجير العبوات، في محاولة لصد الهجمات والتصدي لاقتحام المخيم.

وتابع البيان أن الاشتباكات مستمرة وأن قوات الاحتلال تواجه صعوبة في تحقيق أهدافها داخل المخيم، في ظل المقاومة الشديدة التي تبديها سرايا القدس.