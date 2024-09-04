حماس تحذر من تصاعد الانتهاكات في المسجد الأقصى وتدعو لحماية المقدسات

ياسر رشاد - القاهرة - اصدرت حركة حماس بيانآ ، اليوم ، أعربت فيه عن قلقها العميق إزاء تصاعد الاقتحامات والانتهاكات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك، معتبرة أن هذه التصرفات تمثل إشعالاً للميدان في مدينة القدس ومختلف الساحات.

وأكدت حماس أن التصعيد الإسرائيلي في الأقصى يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وينذر بزيادة الغضب الشعبي والمقاومة ضد الاحتلال. وأضافت الحركة أن تمادي الاحتلال في انتهاكاته سيزيد من حدة التوتر ويؤجج مشاعر الغضب بين الفلسطينيين.

وشدد البيان على أن "الاعتداءات المستمرة على المسجد الأقصى المبارك تستدعي تحركاً عاجلاً من الأمة العربية والإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي وكافة الجهات المعنية"، داعياً إلى تحمل مسؤولياتهم في حماية قبلتهم الأولى ومسرى نبيهم.

وأضافت حماس أن حماية المقدسات الإسلامية هي مسؤولية مشتركة ويجب أن تكون أولوية لجميع الدول والمنظمات التي تسعى لحفظ السلام والعدالة. ودعت إلى تكثيف الجهود لتوفير الحماية للمسجد الأقصى ولجم التصعيد العسكري والسياسي من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت حماس أن المسجد الأقصى يشكل خطاً أحمر بالنسبة للشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية، وأن أي مساس به يعد تصعيداً غير مقبول. وناشدت الحركة المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها واحترام حقوق الفلسطينيين وحقهم في العبادة بأمان.

وأكدت حماس على التزامها بمواصلة الدفاع عن المسجد الأقصى وكل المواقع المقدسة في فلسطين، محذرةً من أن التصعيد الإسرائيلي سيواجه بصلابة من قبل المقاومة والشعب الفلسطيني.

وزارة الصحة اللبنانية: استشهاد امرأة وإصابة شخصين في قصف إسرائيلي على بلدة قبريخا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد امرأة وإصابة شخصين آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف بلدة قبريخا في جنوب لبنان.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن القصف الذي وقع في وقت مبكر من صباح اليوم أدى إلى مقتل امرأة، وإصابة شخصين بجروح متفاوتة. وأضافت أن فرق الإسعاف والطوارئ قامت بنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، حيث تم تقييم حالتهم الصحية.

وأكد البيان أن الهجوم أدى إلى أضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة في البلدة، مما تسبب في حالة من الذعر والقلق بين السكان المحليين. كما أشارت الوزارة إلى أن القصف يأتي في سياق تصعيد مستمر في المنطقة، مما يزيد من معاناة المدنيين.