وزارة الصحة اللبنانية: استشهاد امرأة وإصابة شخصين في قصف إسرائيلي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ، اليوم ، عن استشهاد امرأة وإصابة شخصين آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف بلدة قبريخا في جنوب لبنان.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن القصف الذي وقع في وقت مبكر من صباح اليوم أدى إلى مقتل امرأة، وإصابة شخصين بجروح متفاوتة. وأضافت أن فرق الإسعاف والطوارئ قامت بنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، حيث تم تقييم حالتهم الصحية.

وأكد البيان أن الهجوم أدى إلى أضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة في البلدة، مما تسبب في حالة من الذعر والقلق بين السكان المحليين. كما أشارت الوزارة إلى أن القصف يأتي في سياق تصعيد مستمر في المنطقة، مما يزيد من معاناة المدنيين.

هذا، ونددت السلطات اللبنانية بالهجوم، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف التصعيد وحماية المدنيين في المنطقة. وأضافت الوزارة أن التحقيقات جارية لتحديد تفاصيل الهجوم وسبل تقديم الدعم للمتضررين.

اشتباكات ضارية بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم

أكد مراسل قناة القاهرة الإخبارية في تقريره الأخير عن تطورات الأوضاع في الضفة الغربية أن اشتباكات عنيفة تدور حاليًا بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم.

وأوضح المراسل أن الاشتباكات تشمل جميع المحاور في المخيم، حيث تتصدى مجموعات فلسطينية لقوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم منذ ساعات. وأشار إلى أن المواجهات تركزت في المناطق المحيطة بمداخل المخيم، حيث تستخدم القوات الإسرائيلية أسلحة ثقيلة وقنابل صوتية لتفريق المتظاهرين.

وأضاف المراسل أن الوضع في المخيم يزداد توترًا مع استمرار الاشتباكات، وأن هناك تقارير عن وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين نتيجة استخدام القوات الإسرائيلية للذخيرة الحية. وأكد أن الهجمات المتبادلة تتسبب في أضرار كبيرة للبنية التحتية في المخيم، مما يزيد من معاناة السكان المحليين.

هذا وقد دعا العديد من النشطاء وحقوق الإنسان إلى التهدئة وضرورة التحرك الدولي لوقف العنف وتقديم المساعدة الإنسانية للمواطنين المتضررين.

الخارجية الألمانية: لا حل عسكري للأوضاع في غزة والضفة الغربية وتصاعد العنف في الضفة يشكل تهديدًا

أصدرت وزارة الخارجية الألمانية بيانًا أكدت فيه أن الحل العسكري ليس مناسبًا للوضع في غزة أو الضفة الغربية، محذرة من خطر تصاعد العنف في الضفة الغربية. جاء هذا البيان في سياق تعبير الوزارة عن قلقها من الوضع الحالي والتطورات الأخيرة في المنطقة.