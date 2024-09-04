شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا: شراء 6 أنظمة دفاع جوي جديدة رداً على روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - برر المستشار الألماني أولاف شولتس شراء ستة أنظمة دفاع جوي جديدة للجيش الألماني بعمليات التسلح الكبيرة التي تقوم بها روسيا.

وبمناسبة إدخال أول هذه الأنظمة من طراز "إيريس-تي إس إل إم" إلى الخدمة في مدينة تودندورف، قال شولتس اليوم الأربعاء:" هذا ليس مشروعا عاديا. الأمر هنا يتعلق - دون أي مبالغة - بالحفاظ على الأمن والسلام في أوروبا".

وأضاف السياسي، الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقوم منذ سنوات بتعزيز قدراته العسكرية، خاصة في مجال الصواريخ والصواريخ الموجهة (كروز)، واتهم المستشار الألماني الرئيس الروسي بانتهاك اتفاقيات خاصة بنزع السلاح. الحكومة الألمانية وقال شولتس إن بوتين " نقل صواريخ إلى جيب كالينينجراد الذي يقع على مسافة خط جوي بطول 530 كيلومترا فقط عن برلين، إن عدم الرد على ذلك بشكل مناسب سيكون بمثابة إهمال" محذرا من أن هذا الأمر من شأنه أن يعرض السلام في ألمانيا أيضا للخطر.

وكانت الحكومة الألمانية زودت أوكرانيا بالفعل بأربعة أنظمة سلاح من نوع "إيريس-تي إس إل إم" وثلاثة أنظمة مشابهة من نوع "إيريس-تي إس إل إس" من إنتاج شركة ديل ديفنس. الهجمات الروسية وترى برلين أن هذه الأنظمة أثبتت فعاليتها في التصدي للهجمات الروسية، وذكر شولتس أنه جرى إسقاط 250 صاروخا روسيا وطائرة بدون طيار وصاروخا موجها بفضل هذه الأنظمة" مما أدى إلى إنقاذ العديد من الأرواح".

وأشار إلى أن نسبة النجاح في إصابة الأهداف بلغت 95%، ومن المنتظر الآن شراء ستة أنظمة دفاع جوي جديدة للجيش الألماني.