شكرا لقرائتكم خبر عن برج طوكيو يستقبل 190 مليون زائر منذ افتتاحه قبل 66 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - بلغ عدد زوار برج طوكيو، وهو أحد المعالم الشهيرة والرمزية في العاصمة اليابانية، 190 مليون زائر حتى الآن.وأفادت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، بأن، اليوم الأربعاء، شهد إقامة احتفال بهذه المناسبة.يذكر أن البرج يقع في حي ميناتو ويبلغ ارتفاعه 333 مترًا، وكان قد افتتح في عام 1958 كبرج اتصالات لاسلكية.