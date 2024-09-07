شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. طرد نصف الداخلين إلى البلاد بشكل غير مشروع في 2024 والان نبدء بالتفاصيل

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الهجرة إلى ألمانيا

الدمام - شريف احمد - أفادت وزارة الداخلية الألمانية بأن الشرطة الاتحادية قامت عند الحدود الوطنية بإعادة أكثر من نصف الأشخاص الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني خلال النصف الأول من العام الحالي، من حيث جاءوا.جاء ذلك في رد من الوزارة على سؤال من نائبة في البرلمان عن حزب اليسار، ووفقا للبيانات، أعادت الشرطة الاتحادية في مجمل عام 2023 حوالي 28% من الأشخاص الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني إلى الدول المجاورة.وجرى تسجيل 42 ألف و307 حالة دخول غير قانوني على الحدود الألمانية خلال النصف الأول من هذا العام، وأُعيد 21 ألف و611 شخصا منهم من حيث جاءوا.وفي عام 2023، أوقفت الشرطة الاتحادية 127 ألف و549 شخصا دخلوا البلاد بشكل غير مشروع، وأعادت الشرطة 35 ألف و618 شخصا منهم من حيث جاءوا.وازدادت حالات الطرد هذه بشكل خاص على حدود ألمانيا مع كل من بولندا والتشيك، في الوقت نفسه، انخفض عدد الأشخاص الذين طلبوا اللجوء على الحدود.ففي العام الماضي، جرى تقديم طلبات لجوء من قبل حوالي 45% من الأشخاص الذين تم إيقافهم، بينما في النصف الأول من عام 2024، قدم حوالي 23% فقط من الأشخاص طلبات لجوء.