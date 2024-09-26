بلينكن: التحدي الرئيسي الآن هو منع اندلاع حرب أوسع نطاقا

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن التحدي الرئيسي حاليا هو منع اندلاع حرب أوسع نطاقا، في ظال الهجمات الإسرائيلية المستمرة على لبنان.

واعتبر بلينكن -في تصريحات لشبكة إن بي سي- أن الحل الأمثل لإعادة السكان إلى شمال إسرائيل "ليس من خلال التصعيد بل عبر اتفاق دبلوماسي".

وأحصت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 23 شخصا وإصابة أكثر من 95 آخرين في الغارات الإسرائيلية منذ فجر اليوم؛ وذلك في حصيلة أعلنت عنها بعد ظهر اليوم الأربعاء، فيما هدد الجيش الإسرائيلي باجتياح بري للبنان، إذ قال قائد المنطقة الشمالية إنه "دخلنا مرحلة أخرى في المعركة، علينا أن نكون جاهزين بقوة للدخول في مناورة برية".

المصدر : الجزيرة نت