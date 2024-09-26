بلينكن: أجري اتصالات مكثفة لخفض التوتر في لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء 25 سبتمبر 2024، إنه يجري "اتصالات مكثفة مع العديد من الشركاء لخفض التوتر في لبنان".

جاء ذلك خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين المنعقد ضمن نطاق اجتماعات الجمعية العامة التاسعة والسبعين للأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد بلينكن أن بلاده تبذل جهوداً كبيرة لمنع تصاعد التوتر بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني.

وأضاف: "نبذل جهوداً كبيرة على نطاق واسع للحد من التوترات في لبنان والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة ، ووقف إطلاق النار هذا سيفيد جميع الأطراف المعنية".

المصدر : وكالات