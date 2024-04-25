رئيس مجلس النواب يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخ عبد المجيد الزنداني

المنامة - ياسر ابراهيم - قدّم رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، اليوم الخميس، واجب العزاء والمواساة في وفاة الداعية الإسلامي الشيخ العلامة عبدالمجيد بن عزيز الزنداني عضو مجلس الرئاسة الأسبق، الذي وافاه الأجل، بعد حياة حافلة بالعطاء العلمي والدعوي.

شارك في تقديم العزاء، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس لجنة القدس في المجلس الوطني الفلسطيني، عباس زكي، وأعضاء مجلس النواب قاسم الكسادي ومذحج الأحمر، وعلي عشال، وزيد الشامي، ونائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد العيسي، وسفير بلادنا لدى تركيا محمد طريق.

وعبر البركاني خلال تقديم العزاء في مدينة إسطنبول لأولاد الفقيد وكافة آل الزنداني عن خالص التعازي وصادق المواساة، بهذا المصاب.

وأشاد بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية والسياسية والمجتمعية التي قدمها والتي جسدت قيم ومبادئ الثورة والجمهورية والوحدة، إمتداداً لتاريخ المناضلين من الرعيل الأول الذين قدموا التضحيات في سبيل تحرير اليمن من أغلال الإمامة البائدة والمتخلفة.

سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.