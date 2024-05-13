شكرا لبحثكم عن خبر صحفي : الطاقة الشمسية بعدن لن تعمل في الليل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال الصحفي في وزارة المالية راسخ بامسلم في منشور على حائطه بالفيسبوك ينشره موقع منبر الاخبار كما جاء: مشروع الطاقة الشمسية لمشروعي المخا وشبوة تم تزويده ببطاريات خزن الطاقة للاستفادة منه بالفترة المسائية بينما مشروع الطاقة الشمسية في عدن لا يوجد به بطاريات خزن الطاقة الشمسية وسيكون الاستفادة منه في ظل شروق الشمس وليس له أي فائدة بالفترة المسائية

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