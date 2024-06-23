شكرا لبحثكم عن خبر مانشستر يونايتد يهدد خطة برشلونة في الميركاتو والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
يمثل مانشستر يونايتد تهديدا كبيرا لأحد الأهداف الرئيسية لبرشلونة خلال الميركاتو الصيفي.
ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن البلجيكي أمادو أونانا، لاعب وسط إيفرتون، يعد الخيار الأول لدى برشلونة من أجل دعم خط الوسط هذا الصيف.
وسبق أن طلب المدرب تشافي هيرنانديز التعاقد مع أونانا في الموسم الماضي، كما أن اللاعب يحظى بإعجاب كبير من قبل ديكو المدير الرياضي لبرشلونة.
وأشارت إلى أن برشلونة يواجه الآن صعوبات كبيرة في إبرام الصفقة، لأن مانشستر يونايتد انضم إلى السباق وقدم عرضا لإيفرتون يبلغ 55 مليون يورو ثابتة، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمتغيرات.
وأوضحت أن مانشستر يونايتد عرض أيضًا على أونانا راتبا كبيرا، وهو الأمر الذي لا يستطيع برشلونة مجاراته وفقا لوضعه الاقتصادي حاليا.
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