تعز.. سائقو النقل الثقيل بـ"الحوبان" يوقفون شاحناتهم رفضًا لجبايات حوثية جديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - رفض عشرات السائقين في منطقة الحوبان بتعز، التي يسيطر عليها الحوثيون، جبايات حوثية جديدة، فرضتها المليشيا الحوثية بدون أي حق.

وقالت مصادر عاملة في قطاع النقل لـ"يمن شباب نت"، إن عشرات السائقين أوقفوا شاحناتهم أمام الميزان المحوري في الحوبان، بعد أن فرضت مليشيا الحوثي غرامات جديدة على شاحنات النقل الثقيل التي تحمل أكثر من 42 طنًا.

وبحسب المصادر، فإن الحمولة القانونية للشاحنات ذات الخمس محاور تحمل 49 طنا، بينما رفضت مليشيا الحوثي السماح لها بالمرور إلا بغرامات تصل إلى 77 ألف ريال من الطبعة القديمة، أي ما يعادل 140 دولارا للسماح للشاحنات بالمرور.

وأكدت المصادر أن السائقين رفضوا دفع المبالغ غير القانونية وأوقفوا شاحناتهم منذ يوم الاثنين.

ويخوض الناقلون معركة شرسة متعددة المحاور ضد مليشيا الحوثي أبرزها في مدينة الحديدة، منذ شهرين، بينما تستمر مقاومتهم أمام المعابر الانفصالية الحوثية في عدد من المحافظات.