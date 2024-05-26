شاهد.. كتائب "القسام" تعلن أسر جنود إسرائيليين بمخيم جباليا في غزة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب عز الدين القسام عن أسر وقتل وجرح جنود إسرائيليين خلال عملية مركبة عصر السبت شمال قطاع غزة حيث استدرجوا قوة إسرائيلية لأحد الأنفاق بمخيم جباليا.



وقال أبو عبيدة في كلمة مصورة بثتها الجزيرة "مجاهدونا نفذوا عملية مركبة عصر السبت شمال القطاع حيث استدرجوا قوة صهيونية لأحد الأنفاق بمخيم جباليا، أوقعوا أفراد القوة في كمين داخل النفق وعلى مدخله وتمكنوا من الاشتباك مع هذه القوة من مسافة صفر".



وأضاف "مجاهدونا هاجموا بالعبوات قوة الإسناد التي هرعت للمكان وأصابوها بشكل مباشر ومن ثم انسحبوا بعد تفجير النفق المستخدم في العملية، أوقعوا جميع أفراد القوة الإسرائيلية بين قتيل وجريح وأسير واستولوا على العتاد العسكري".



وقال أبو عبيدة "مجاهدونا نفذوا عشرات العمليات ضد قواته على مدار أكثر من أسبوعين في رفح وبيت حانون".



وأشار "جيش العدو يسوق استخراج الرفات على أنه إنجاز عسكري وأخلاقي، وقوات الاحتلال تنبش بحثا عن رفات أسراها لأجل مكائد نتنياهو الشخصية".



وأوضح ناطق القسام "آخر فصول الفشل ما قامت به قوات العدو في جباليا ورفح، وأن حكومة العدو تنتقل من فشل إلى فشل، تستمر في سياستها العمياء العبثية في الانتقام والتدمير".



وتابع "مجاهدونا مستمرون في تلقين الاحتلال الدروس في محاور القتال".

كما بثت كتائب القسام فيديو، يوضح عملية أسر أحد الجنود الإسرائيليين، عقب كلمة الناطق العسكري أبو عبيدة.



في المقابل زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي عدم وجود أي واقعة اختطف خلالها جندي إسرائيلي في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. وقال في منشور على منصة إكس: "لا وجود لأي واقعة اختطف خلالها جندي إسرائيلي".



وكان أبو عبيدة، قد قال في 17 مايو/ أيار الحالي إنّ المقاومة الفلسطينية وعلى الرغم من حرصها الكامل على وقف العدوان على غزة، إلا أنّها على استعداد لخوض معركة استنزاف طويلة من شأنها أن تكبّد فيها جيش الاحتلال خسائر كبيرة.

المصدر: يمن شباب نت + الجزيرة



- فيديو :