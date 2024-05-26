العثور على جثمان طفلة جرفتها سيول الأمطار بمدينة تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - عثر مواطنون الليلة الماضية على جثمان طفلة جرفتها سيول الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة تعز (جنوب غرب اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن سيول الأمطار التي شهدتها مدينة تعز مساء السبت، جرفت طفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات، عبر فتحة إحدى قنوات تصريف السيول في سوق المخلولة بالباب الكبير، وسط مدينة تعز.



وأضافت المصادر أن أهالي الطفلة ومواطنون متطوعون هرعوا للبحث عنها وعثروا على جثمانها في إحدى مجرى السيول شمال المدينة بعد ساعات من فقدانها.



ومنذ بدء موسم الأمطار الحالي، توفي العشرات غالبيتهم من الأطفال في حوادث غرق في السيول والبرك والحواجز المائية في مختلف المحافظات اليمنية.

