مجلس القيادة يقر تنفيذ حصة الانتقالي والاشتراكي في وظائف السلطة العليا (وثيقة)

المنامة - ياسر ابراهيم - أقر مجلس القيادة الرئاسي، تنفيذ حصة المجلس الانتقالي الجنوبي، والحزب الاشتراكي في وظائف السلطة العليا.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل وثيقة، مقدمة من عضو مجلس القيادة رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، بترشيح عدد من الكوادر لشغل وظيفتي نائب وزير، أو وكيل أول في ست حقائب وزارية.

ونص القرار الذي حمل الرقم (15) لسنة 2024، على تكليف الزبيدي، ورئيس الحكومة أحمد بن مبارك، لمناقشة وتحديد الوظائف وفقا لحصة الانتقالي والاشتراكي، وفقا للشروط والمعايير المحددة لشغل وظائف السلطة العليا.

كما نص القرار على رفع المقترح بالوظائف والمرشحين لشغلها إلى مجلس القيادة لمناقشتها وإقرارها خلال خمسة عشر يوما، مع تنفيذ القرار بالوسائل الإدارية المناسبة.