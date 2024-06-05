شبوة.. مجاميع مُسلّحة تواصل احتجاز ناقلات النفط والغاز القادمة من "مأرب"

المنامة - ياسر ابراهيم - احتجزت مجاميع مسلّحة من تشكيلات دفاع شبوة المدعومة إماراتيًا، يتزعمها مسؤول محلي، ناقلات النفط والغاز القادمة من مأرب، في مدخل مديرية عتق مركز محافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن.

وأكد مصدر محلي، أن المسلحين يتزعمهم مدير كهرباء شبوة "عوض القربوع"، يواصلون احتجاز ناقلات النفط والغاز القادمة من مصفاة مأرب، المتجهة إلى محافظات عدن ولحج والضالع وتعز، منذ يوم الاثنين الفائت، بمدخل مدينة عتق.

وأشار المصدر إلى أن القطاع نصب لاحتجاز ناقلات النفط والغاز، بايعاز من محافظ شبوة المدعوم إماراتيًا "عوض بن الوزير"؛ للمطالبة بزيادة حصة المحافظة من الوقود.



وأوضح المصدر، أن القطاع يطالب بتموين كهرباء شبوة بمادة الديزل من مصفاة صافر بكمية 300 ألف لتر ديزل يوميًا، وتموين المحافظة بكمية كافية من مادة البترول بسعر مخفض.