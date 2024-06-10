إب.. مليشيا الحوثي تقتحم منازل قائد عسكري وتنهب أملاكه

المنامة - ياسر ابراهيم - اقتحمت مليشيا الحوثي الإرهابية، منازل قائد عسكري في القوات الحكومية، ونهبت أملاكه بإحدى بلدات محافظة إب (وسط اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي دفعت بحملة عسكرية، الاحد، إلى منطقة الأجعوم بمديرية حزم العدين غربي محافظة إب، واقتحمت منازل وأملاك قائد عسكري في قوات حراس الجمهورية التي يقودها عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح.



وأكدت المصادر أن المليشيا اقتحمت منازل العميد/ طه شايع عبده الجعمي، قائد اللواء الرابع (حراس الجمهورية)، واستولت عليها بالقوة، كما قامت بنهب المزارع والأموال والسيارات والأملاك الثمينة ومعدات حرث الأراضي بذريعة تنفيذ أوامر "الحارس القضائي"وهو الكيان الذي استحدثته لنهب ممتلكات المواطنين ومعارضيها بمناطق سيطرتها.



وأضافت أن المليشيا روّعت الأطفال والنساء أثناء عملية الاقتحام وأخرجتهم من المنازل بالقوة.



وكانت المليشيا قد أصدرت عبر محكمة عسكرية تابعة لها منتصف سبتمبر من العام الماضي بالحجز على ممتلكات الجعمي و32 قائداً آخرين، بتهمة الالتحاق بالقوات المدعومة من تحالف دعم الشرعية التي تسميها المليشيا (دول العدوان).

