10 أشخاص وشركات وسفن.. الخزانة الأميركية تستهدف مليشيات الحوثي بعقوبات جديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الخزانة الأميركية، الإثنين، عقوبات على عشرة أفراد وكيانات وسفن، بما في ذلك قباطنة الناقلات، شاركت في النقل غير المشروع للنفط والسلع الأخرى إلى الحوثيين في اليمن.



وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC)، في بيان، إنه فرض عقوبات على شبكة الميسر المالي للحوثيين سعيد الجمل.



وأضاف، أن هذا الإجراء يستهدف الشحن البحري والميسرين الماليين وعدد من مديري وملاك السفن وشركة متورطة في تزوير مستندات الشحن.



وأوضح، أن إجراء اليوم، وهو الجولة السابعة من العقوبات التي تستهدف شبكة سعيد الجمل منذ أكتوبر 2023، يؤكد التزام الحكومة الأمريكية بعزل وتعطيل تمويل الجماعات الإرهابية الدولية مثل الحوثيين.



وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي. نيلسون: "يواصل الحوثيون الاستفادة من شبكة دعم موسعة لتسهيل أنشطتهم غير المشروعة، بما في ذلك إخفاء أصل البضائع، وتزوير وثائق الشحن، وتقديم الخدمات للسفن الخاضعة للعقوبات".



وأضاف: "كما أظهرنا من خلال ضرباتنا العسكرية الأسبوع الماضي، فإن حكومة الولايات المتحدة ملتزمة بتعطيل وإضعاف قدرة الحوثيين على الانخراط في هجمات ضد السفن التجارية والسفن البحرية، وكذلك استهداف أولئك الذين يسعون إلى تسهيل هذه الأنشطة".



وأشار البيان إلى أنه "يتم اتخاذ الإجراء المتخذ اليوم وفقًا لسلطة عقوبات مكافحة الإرهاب، الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة".



وقال بيان الخزان الأميركية أن ممول الحوثي سعيد الجمال، والمعروف بالاسم المستعار الصيني "كايهونغ"، أو "قوس قزح"، يعتمد على شبكة من شركات الشحن الأجنبية لبيع ونقل السلع إلى الصين وسوريا ومناطق أخرى، كالإمارات العربية المتحدة.



وعملت شركة Shark International Shipping LLC ومقرها عمان، تحت قيادة مديرها الإداري جون بريتو أرولدهاس، مع شبكة سعيد الجمل لتقديم مستندات شحن مزورة للسفن التي تشحن السلع نيابة عن الحوثيين.



كما عملت شركة Rayyan Shipping (OPC) Private Limited ( Rayan ) ومقرها الهند كمدير ومشغل فني للسفينة OLYMPICS الخاضعة للعقوبات والتي ترفع علم غيانا (IMO: 9212759)، والمعروفة سابقًا باسم LADY SOFIA، والتي تواصل نقل البضائع إلى ميناء Sa. شبكة عيد الجمال.



وأوضح البيان أنه اعتبارًا من منتصف شهر مايو، كانت السفينة الأولمبية، بقيادة فيفيك أشوك باندي ، تعمل بموجب أوراق مزورة تشير كذبًا إلى أن السفينة كانت تحمل سلعًا ماليزية تم تحميلها في ميناء ماليزي في أواخر أبريل.



وكان باندي هو قائد السفينة LADY SOFIA منذ أن قامت على متن السفينة بالسلع نيابة عن شبكة سعيد الجمل في أواخر يناير.



وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إنه قام بإدراج ابن شقيق سعيد الجمل المقيم في اليمن، عبد الله نجيب أحمد الجمل (عبد الله الجمال )، الذي يدير عمليات غسيل الأموال لشبكة سعيد الجمل.



وأضاف، يعمل عبد الله الجمل مع بلال حدروج، وهو مبيض أموال مدرج على لائحة العقوبات الأمريكية، وشركات الصرافة اليمنية المدرجة على قائمة العقوبات، شركة دافوس للصرافة والتحويلات وشركة الروضة للصرافة وتحويل الأموال، لنقل الأموال نيابة عن سعيد الجمل.



كما قام "عبد الله الجمل" بالتعامل مع ما قيمته ملايين الدولارات من العملات التي تم تحويلها إلى اليمن كجزء من عمليات غسيل الأموال هذه".



تم إدراج شركات Shark International Shipping LLC وRayan Shipping (OPC) Private Limited وVivek Ashok Pandey وAbdallah نجيب أحمد الجمال وفقًا للأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، لقيامهم بالمساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الأموال أو المواد أو الدعم التكنولوجي أو السلع أو الخدمات المقدمة إلى سعيد الجمل أو الداعمة له.



كما قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بإدراج جون بريتو أرولدهاس وفقًا للأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، لأنه تصرف أو زعم أنه يعمل لصالح شركة Shark International Shipping LLC أو بالنيابة عنها، بشكل مباشر أو غير مباشر.

وشملت العقوبات شركة Lainey Shipping Limited ومقرها هونج كونج، المالك المسجل للسفينة جانيت التي ترفع علم بنما، وشركة Louis Marine Shipholding Enterprises SA ومقرها بنما، المالك المسجل للسفينة BELLA 1 التي ترفع علم بنما، لدورهما في نقل البضائع الخاضعة للعقوبات نيابة عن شركة Concepto Screen SAL المملوكة لحزب الله والمصنفة من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في جنوب شرق آسيا.



كما شملت شركة Lainey Shipping Limited وشركة Louis Marine Shipholding Enterprises SA، وفقًا للأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، لتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى أو لدعم الحرس الثوري الإيراني – فيلق القدس.



تم تحديد JANET كملكية محظورة حيث لشركة Lainey Shipping Limited مصلحة فيها، وBELLA 1 كملكية محظورة لشركة Louis Marine Shipholding Enterprises SA.



كما أدرجت الخزانة الأميركية، سانديب سينغ تشودري ، ربان السفينة LA PEARL، والتي تعمل أيضًا تحت اسم ELITE. حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية LA PEARL على أنها ملكية تمتلك شركة Saone Shipping Corporation مصلحة فيها في 25 أبريل 2024.



كما تم إدراج شركة Saone Shipping Corporation بشكل متزامن وفقًا للأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، لتقديمها المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الموارد المالية أو المادية أو التكنولوجية. الدعم أو السلع أو الخدمات المقدمة لشركة Sepehr Energy Jahan Nama Pars (SEJ).



وترسو السفينة LA PEARL حاليًا قبالة سواحل الصين بعد تسليمها البضائع الخاضعة للعقوبات. تم تصنيف سانديب سينغ تشودري وفقًا للأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، لتقديمه المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى SEJ أو دعمًا لها.

