شرطة رأس الخيمة تطلق حملة "كيف تؤمن منزلك أثناء سفرك"

ابوظبي - سيف اليزيد - تزامناً مع موسم العطلات الصيفية، أطلقت شرطة رأس الخيمة حملة "كيف تؤمن منزلك أثناء سفرك".

امير السيد

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