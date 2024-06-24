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شرطة رأس الخيمة تطلق حملة "كيف تؤمن منزلك أثناء سفرك"

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ابوظبي - سيف اليزيد - تزامناً مع موسم العطلات الصيفية، أطلقت شرطة رأس الخيمة حملة "كيف تؤمن منزلك أثناء سفرك".

ونشرت عبر موقعها في منصة إكس فيديو يوضح الإرشادات الخاصة بحماية المنزل خلال السفر.

  • شرطة رأس الخيمة تطلق حملة "كيف تؤمن منزلك أثناء سفرك"

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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