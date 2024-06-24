الأرصاد: فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد اليوم فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية ورياح نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة وتصل سرعتها 40 كم/س وذلك من الساعة 15:00 وحتى الساعة 19:00 الاثنين 24/06/2024.