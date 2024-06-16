الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجازر جديدة بغزة.. و12 قتيلا في صفوفه خلال 24 ساعة

المنامة - ياسر ابراهيم - ارتفع إلى عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 12 جنديا وضابطا خلال 24 ساعة بعد تكبده خسائر جديدة في اشتباكات جنوب مدينة غزة وفي كمين لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بأحد أحياء رفح، في حين واصل الاحتلال ارتكاب مجازره في غزة.



وأعلن جيش الاحتلال مساء اليوم الأحد مقتل ضابط في لواء النخبة "ناحال" بتفجير فتحة نفق، كما أعلن قبل ذلك مقتل ضابطين من اللواء الثامن وجندي من الفرقة 601 من سلاح المهندسين خلال معارك في قطاع غزة.



وكان جيش الاحتلال أعلن أمس السبت مقتل 8 جنود في رفح بكمين لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أحدهم الضابط برتبة نقيب وسيم محمود، وهو نائب قائد سرية في كتيبة الهندسة 601.



من جانبها، أعلنت سرايا القدس أنها أوقعت قوة إسرائيلية متوغلة في الحي السعودي برفح في كمين محكم وفجرت آلية عسكرية وقتلت أفرادها.



وبثت سرايا القدس صورا من قصف مقاتليها مدنا إسرائيلية وبلدات في غلاف غزة برشقات صاروخية، وقالت إن العملية رد على جرائم العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.





مجازر جديدة

في غضون ذلك، قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال ارتكب 3 مجازر في الساعات الماضية أسفرت عن 41 شهيدا وإصابات بلغت 102.



وأشارت الوزارة إلى أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".



وأكدت ارتفاع العدد الإجمالي إلى 37 ألفا و337 شهيدا و85 ألفا و299 مصابا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



وفي اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك استشهد 7 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمخيم البريج وسط القطاع.



كما استشهد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف طائرات الاحتلال تجمعا للمواطنين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. كما أصيب 3 فلسطينيين نتيجة إطلاق مسيّرات الاحتلال النار على مواطنين في مناطق مختلفة من مدينة غزة.



المصدر: وكالات