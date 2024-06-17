كهرباء عدن تحصل على شحنة وقود جديدة

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يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر عن موعد تفريغ شحنة ضخمة من المازوت لكهرباء عدن. وبحسب المصادر لكريتر سكاي فان باخرة تقل ٣١ الف طن من المازوت لازالت بغاطس ميناء الزيت. واشارت الى انه ستجري عملية الفحص للشحنة بحالة انها كانت مطابقة سيتم تفريغها يوم غدا.

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