بلومبرج: تصاعد هجمات الحوثيين يثير تساؤلات حول قدرة التحالف على حماية أهم الممرات المائية في العالم

المنامة - ياسر ابراهيم - يهاجم المسلحون الحوثيون السفن التجارية قبالة اليمن بفعالية متزايدة – ومميتة في بعض الأحيان – مما يكشف حدود التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقمع العنف في بعض أهم الممرات المائية في العالم.



وضرب الحوثيون ناقلة السلع Transworld Navigator في هجوم بطائرة بدون طيار في وقت مبكر من يوم الأحد، وهي المرة الرابعة التي يتم فيها استهداف السفينة، وفقًا للقيادة المركزية الأمريكية. وواصلت السفينة طريقها عبر البحر الأحمر، بعد تعرض أفراد الطاقم لأضرار متوسطة وإصابات طفيفة.



في وقت سابق من هذا الشهر، قتل أحد البحارة بعد هجوم على سفينة "توتور"، وهي سفينة تنقل الفحم تم بناؤها في عام 2022. وغرقت السفينة فيما يبدو أنها أول ضربة ناجحة للحوثيين بواسطة قارب مسير .



ومنذ أواخر العام الماضي، استهدف الحوثيون المدعومين من إيران السفن التجارية بسبب ما يقولون إنه رد على الحرب بين إسرائيل وحماس. ولكن هناك دلائل واضحة على أن المسلحين يتسببون في المزيد من الضرر، فضلا عن تكثيف الهجمات.



وفي حادث منفصل وقع مؤخرًا، تخلى أفراد طاقم سفينة الشحن فيربينا عن السفينة في خليج عدن بعد هجومين صاروخيين للحوثيين تسببا في نشوب حرائق على متنها، وفقًا للجيش الأمريكي. وتم إنقاذ البحارة بواسطة ناقلة سائبة أخرى.



ويثير القصف الأخير، بعد فترة هدوء، تساؤلات حول ما إذا كان التحالف قادرًا على منع الهجمات في المياه التي تعد في الأوقات العادية طريقًا تجاريًا رئيسيًا للنفط والغاز الطبيعي المسال والسلع الأخرى.



وقد انخفضت حركة السفن في منطقة البحر الأحمر بنحو 70% منذ ديسمبر/كانون الأول، حيث تسلك العديد من السفن التجارية الآن الطريق الأكثر تكلفة والأكثر استهلاكا للوقت حول أفريقيا.



وقال قائد القوة البحرية للاتحاد الأوروبي في المنطقة الأسبوع الماضي إنها بحاجة إلى مضاعفة حجمها لمحاربة الحوثيين بشكل فعال.



ولم يستجب مسؤولون من القيادة المركزية الأمريكية على الفور لطلب التعليق على الأحداث الأخيرة التي وقعت يوم الاثنين.



وفي الوقت نفسه، تغادر المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور المنطقة مع اقترابها من نهاية انتشارها المقرر. وسيتم استبدالها بالمجموعة الهجومية يو إس إس ثيودور روزفلت.

المصدر: بلومبرج