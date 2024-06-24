مقتل رجل أعمال يمني يحمل الجنسية الأميركية في ظروف غامضة بعدن

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل رجل أعمال يمني يحمل الجنسية الأميركية في حوش منزله في ظروف غامضة، شرقي العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت"، إن "أنجل هجان الشعيبي"، أصيب الليلة الماضية بطلقة نارية في رأسه، أثناء جلوسه لمضغ القات في حوش منزله بمديرية خور مكسر.



وأضاف المصدر، أنه جرى نقله إلى أحد مشافي المدينة لتلقي العلاج، لكنه فارق الحياة نهار اليوم بعد ساعات من بقائه بالعناية المركزة.



وحتى لحظة كتابة الخبر، لاتزال ملابسات الحادثة غامضة، ولم يصدر أي توضيح من قبل الأجهزة الأمنية في عدن.



يشار إلى أن أنجل هيجان الشعيبي، هو رجل أعمال ينحدر من محافظة الضالع، ويحمل الجنسية الأمريكية.

