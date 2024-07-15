شكرا لبحثكم عن خبر دولة رئيس الوزراء بن مبارك يشهد تدشين التشغيل الكلي لمحطة الطاقة الشمسية في العاصمة #عدن المقدمة من دولة الإمارات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن :

تصوير / صالح العبيدي

حضر دولة رئيس الوزراء ، الدكتور. أحمد عوض #بن_مبارك اليوم حفل تدشين التشغيل الكلي لمحطة الطاقة الشمسية في العاصمة #عدن المقدمة من دولة #الإمارات ، بمعية وزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس ، و وزير الكهرباء والطاقة مانع بن يمين.

هذا وقد قام دولة رئيس الوزراء #بن_مبارك الاثنين الماضي ، بزيارة ميدانية لمحطة الطاقة الشمسية والبالغ قدرتها 120 ميغاوات في مديرية البريقة بالعاصمة المؤقتة عدن، بعد استكمال الفحوصات النهائية التي تسبق مرحلة التشغيل.

و أقيمت المحطة على مساحة مليون و600 الف متر مربع، والمقدمة من دولة الامارات العربية المتحدة لدعم القدرة التوليدية للكهرباء، وأكد القائمين على المحطة استكمال الإنجاز بنسبة 100 بالمائة والشروع في الفحوصات النهائية وبدء عمليات التشغيل التجريبي قبل دخولها للخدمة وتصريف انتاجها من الطاقة بقدرة توليدية 120 ميغاوات

وشملت مراحل انجاز مشروع محطة الطاقة الشمسية اعمال تركيب اكثر من 211 الف لوح شمسي واكثر من 900 كليو متر من الكابلات الكهربائية و43 الف حفرة وهيكل معدني، إضافة الى 12 محطة تحويل فرعية و9 كيلو متر من خطوط الضغط العالي ومحطة تحويل رئيسية.

ووجة دولة رئيس الوزراء #بن_مبارك الشكر على كل الجهود التي بذلت في تنفيذ هذا المشروع الحيوي والذي يعد أول وأكبر مشروع استراتيجي لتوليد الكهرباء عبر الطاقة النظيفة والمتجددة في اليمن.

وأشاد دولتة ، بالدعم الاماراتي في هذا الجانب، والذي سيعمل على تقليل كُلفة توليد الكهرباء، وتحقيق قصة نجاح يمكن البناء عليها وإقامة مشاريع مشابهة في المحافظات الأخرى.. لافتا الى حرص الحكومة على تشجيع الشراكات مع الدول والمنظمات المانحة لوضع الحلول المجدية والاستراتيجية لزيادة الطاقة التوليدية عبر الطاقة المتجددة وتشجيع استخدامها.