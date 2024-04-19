هدى المفتي جريئة وفيفي عبده كلاسيك.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

دوللي شاهين

ظهرت الفنانة دوللي شاهين بإطلالة جريئة، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

إيمان العاصي

نشرت إيمان العاصي صورة جديدة لها على حسابها الخاص، بموقع إنستجرام، وظهرت بداخل سيارتها.

رنا رئيس

خطفت الفنانة رنا رئيس الأنظار إليها، من خلال أحدث ظهور لها، ونشرت الصورة على حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام".

مي سليم

ظهرت الفنانة مي سليم بملامح هادئة، وشاركت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام، عبر خاصية القصص القصيرة.

هدى المفتي

نشرت الفنانة هدى المفتي، صورة جريئة لها وذلك على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" وظهرت بدون مكياج.

شاركت الفنانة فيفي عبده متابعيها، أحدث ظهور لها على حسابها الخاص بموقع إنستجرام، وظهرت بإطلالة كلاسيك ارتدت فيها بلوزة اللون الأخضر وبنطلون بيج.

باسم سمرة

نشر باسم سمرة، صورة جديد له على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وحاز على إعجاب متابعيه.

نسرين طافش

ظهرت الفنانة نسرين طافش، بإطلالة صيفية ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

حلا شيحة

شاركت الفنانة حلا شيحة، أحدث ظهور لها ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

أية سماحة

ظهرت آية سماحة بدون مكياج، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".