ريم أحمد تعلن وفاة والدتها وتطلب من الجمهور الدعاء لها



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت الممثلة الشابة ريم أحمد، وفاة والدتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت ريم: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى أمي السيدة الفاضلة فاتن الراعي.. أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة ولا نراكم في مكروه".

الراحلة هي أيضا والدة مصممة الاستعراضات والمخرجة سالي أحمد، والتي أعادت نشر منشور زوجها المخرج والفنان أحمد السيد، عبر فيسبوك، والذي أعلن خلاله وفاة حماته، وعلقت "ربنا يرحمك يا أمي".

جدير بالذكر أن ريم بدأت علاقتها بعالم الفن في وقت مبكر، عندنا وقع اختيار الفنان محمد صبحي عليها لتشارك في أجزاء مسلسل يوميات ونيس، لتلعب دور ابنته الصغرى ضمن أحداث العمل (هدى).