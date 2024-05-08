“لآخر نفس بحبك”.. أصالة تردّ على جدل انفصالها عن زوجها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ردت الفنانة أصالة على الجدل الذي أثير قبل ساعات عن انفصالها عن زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، بعد حذفها كل صورهما معاً على حسابها بـ”إنستغرام”.

وقامت أصالة بنشر صورة لها وهي تقبل زوجها وعلقت على الصورة بقولها: “يا دنيتي يا حنون يا جوزي وأبي وحب عمري ونور حياتي الحمد لله على سلامتك الله يديمك عزّي وسيّدي ويديم علينا صحتك وجمالك وروحك يا أهلي وأصحابي ومتلّ نفسي عليّ لآخر نفس بحبك- فائق حسن”.

وعلق أبناء أصالة على الصورة حيث كتب خالد الذهبي: “الله ما يضرني فيكن”، فيما كتبت شام الذهبي: “الله يحفظلي ياكم يا سعادتي وما يحرمني منكم ولا يحرمكم من البونجور الصبح”.

وكانت أصالة، قد أثارت الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حول انفصالها عن زوجها الشاعر العراقي فائق حسن بعدما قامت بحذف جميع صورها معه، على حسابها الخاص بـ”إنستغرام”، ما جعل الجمهور يتساءل حول حقيقة وقوع الانفصال من عدمه.

ورغم أن أصالة حذفت الصور مع زوجها إلا أنها لم تلغ متابعته، كما أنه لم يلغ هو الآخر متابعتها، ولم يخرج حتى الآن كل من الطرفين يوضح الأمر.