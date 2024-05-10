جاستين وهايلي بيبر ينتظران طفلهما الأول… وهذه ردّة فعل سيلينا غوميز

بعد ان أثار نجم البوب، جاستن بيبر، قلق جمهوره على حالته الصحية عقب ظهوره منذ عدّة ايام وهو يبكي.

على ما يبدو ان بكاء المغنّي، البالغ من العمر ثلاثين عامًا، كان بسبب الشعور بالسعادة بسبب خبر حمل زوجته عارضة الأزياء هايلي بيبر بطفلهما الأول.

بهذه المناسبة، وضع الثنائي حدًا لجميع الإشاعات التي طالت علاقتهما مؤخّرًا بشأن انفصالهما وأعلنا الخبر السعيد عبر “إنستغرام” حيث شاركا الملايين من المتابعين حول العالم بجلسة تصوير رومانسية إرتدت خلالها هايلي فستاناً باللون الأبيض وبدت عليها علامات الحمل بوضوح.

ظهر الزوجان في الصور ومقاطع الفيديو وهما يعبّران عن حبّهما وعاطفتهما الكبيرة لبعضهما البعض وإحتفلا بطفلهما القادم من خلال تجديد عهد زواجهما بجلسة التصوير المميّزة الخاصة بالحمل.

فور مشاركة الخبر، إنهالت على جاستن وهايلي عبارات التهنئة والمباركة من المشاهير والجمهور، حيث إحتفلت عارضة الأزياء جيجي حديد بالخبر وكتبت”Yay”. وكتبت كيم كردشيان”أحبكما كثيراً”.

وبعد لحظات من مشاركة جاستن وهايلي لخبرهما السعيدة حول انتظار طفلهما الأول، نشرت سيلينا غوميز على إنستغرام العديد من الصور للترويج لمغامراتها القادمة في الطبخ والتي يتم بثها على قناة “ماكس”.

فعلى الرغم من الضجّة التي أحاطت بالإعلان عن طفل بيبر، اختارت سيلينا أن تعرض قوة علاقتها مع بيني بلانكو في قصصها على إنستغرام، شاركت صورة لها وهي تمسك بيد المنتج الأمريكي كدليل على روابطهما الدائمة.

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نذكر ان هايلي كانت قد صرّحت في وقت سابق من العام الماضي بأنها ترغب بشدّة في إنجاب طفل من جاستن وأنها تبكي يومياً من أجل ذلك، رغم خوفها من تلك الخطوة التي ستشكل تحدّياً كبيراً بالنسبة إليها.

نذكر أن جاستن عاش قصّة حب طويلة مع سيلينا غوميز انتهت بالانفصال بعدها بعدّة اشهر تزوج هايلي بالدوين في حفل سرّي عام ٢٠١٨. ثم أقاما حفل زفاف عائلي بعد عام واحد من إرتباطهما.