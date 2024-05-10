ميرنا وليد - بيروت - بعدما اشتهرت وأثبتت نفسها في عالم التمثيل، فاجأت الممثلة زينة مكي الناس بطرح أول عمل غنائي وكليب لها تحت عنوان "قبل ما تروح" كلمات وألحان دانيال سعد وإخراج سيرج مجلادني وأندي خولي.
موقع "الفن" تواجد في العرض الأول للعمل، الي أقيم في منطقة ضبيه في لبنان، وحضر العرض وجوه إعلامية وفنية، وكان لنا مجموعة من اللقاءات مع الفنانة زينة مكي وفريق عمل الأغنية، ومع الممثل ومقدم البرامج جيري غزال والممثلة شيرين أبو العز والمخرج جو بو عيد.
التفاصيل في الفيديو المرفق:
كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو - زينة مكي تحتفل بـ " قبل ما تروح " .. وهكذا وصفها خضر علامة وجيري غزال يقول " هذا ليس ملعبي " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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