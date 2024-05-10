“كان يريد أن يُصبح أباً”.. ما سبب انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعدما أثارت النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز الجدل على الإنترنت عقب ظهورها في برنامج “صاحبة السعادة”، وذلك بعد تأكيدها أنها تعشق طليقها أحمد العوضي رغم انفصالهما، إلا أن معلومات جديدة انتشرت عن السبب.

وأفاد موقع “العربية” أن صديقة مقربة من النجمة كشفت أن السبب الأساسي وراء الانفصال هو فكرة الإنجاب، وكان لدى أحمد رغبة في أن يصبح أباً إلا أن ياسمين رفضت هذا الموضوع.

وفي التفاصيل، وافقت ياسمين عبد العزيز في بداية العلاقة الزوجية على الأمر، وأجرت عمليه جراحية من أجل ذلك، ولكنها تسببت لها في أزمة صحية كبرى كادت تودي بحياتها.

وقالت صديقة الفنانة إنه بعد تعافي ياسمين من الأزمة الصحية، طلب منها زوجها محاولة الإنجاب، ما أدّى إلى رفضها ذلك قائلةً إن الأمر بات مستحيلا ولن تخاطر بحياتها من أجل إنجاب طفل، الأمر الّذي أدّى إلى توتر العلاقة بينهما خلال فترة زواجهما إلى حين الانفصال.

ويُذكر أن لدى ياسمين عبد العزيز أبناء من زواجها الأول، الأمر الّذي أثر على قرار رفض الإنجاب من أحمد العوضي.