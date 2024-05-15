الصورة الأولى لـ أمير المصري في دور نسيم حميد من فيلم Giant

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشر الفنان أمير المصري أول صورة له من فيلم Giant بدور الملاكم نسيم حميد مع الفنان بيرس بروسنان وهو على حلبة الملاكمة.

ويسرد الفيلم قصة صعود الملاكم نسيم حميد من شوارع الطبقة العاملة في شيفيلد ليتحول إلى بطل ملاكمة في بريطانيا.

ويضم فيلم Giant مع أمير المصري عددا كبيرا من النجوم ومن أبرزهم، بيرس بروسنان ويشارك في الإنتاج، سيلفستر ستالون، ويتم تصويره في مدينة ليدز بدلا من بريطانيا.

أمير المصري شارك مؤخرا في مسلسل مليحة الذي عرض في موسم رمضان الماضي من بطولة دياب، أشرف زكي، ميرفت أمين، سيرين خاس، حنان سليمان، ومن تأليف رشا الجزار وإخراج عمرو عرفة. وتدور أحداثه حول أسرة فلسطينية تحاول العودة لـغـزة عن طريق مصر، ولكن تواجه العديد من الصعوبات.