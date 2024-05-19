مصطفى كامل يصل عزاء زوجة أحمد عدوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- إسلام فاروق:

وصل الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية عزاء زوجة الفنان أحمد عدوية الذي يقام مساء اليوم السبت بمسجد حسين صدقي في المعادي وسط حضور عدد من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.

وجاء بين أبرز الحضور الفنانة فيفي عبده، الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان منير مكرم، الفنان محمد محيي الذين حرصوا على التواجد وتقديم واجب العزاء.

وشيع جثمان زوجة الفنان أحمد عدوية من مسجد السيدة نفيسة إلى مقابر الأسرة يوم الخميس الماضي.

وكتبت الصفحة الرسمية للفنان محمد عدوية نجل الراحلة، عبر موقع فيسبوك "إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت إلى رحمة الله زوجة الفنان أحمد عدوية ووالدة الفنان محمد عدوية، واليوم الدفنة بعد صلاة المغرب في مسجد السيدة نفيسة، والعزاء يوم السبت في مسجد حسين صدقي بالمعادي".

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