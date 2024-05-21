خاص – رانيا يوسف تقتحم عالم الغناء بأغنيتين بدل واحدة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: في الوقت الذي تنشغل فيه النجمة المصرية رانيا يوسف بتصوير أوّل أغنية بمشوارها الفني، تحت إدارة وإشراف شركة “لايف ستايلز ستوديوز” مع المخرجة بتول عرفة، تلقت رانيا أغنية جديدة أخرى تتعاون من خلالها مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

وفي التفاصيل، علم موقع “بتجرد” أن رانيا يوسف تلقت أغنية ثانية من رجل الأعمال فهد الزاهد، رئيس مجلة إدارة شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، الذي قال لها: “هذه أغنيتك الثانية”.

الأغنية بعنوان “احلى الأحلام” فهل تقبل النجمة رانيا يوسف المبادرة وتخوض تجربة الغناء بأغنية ثانية أم أنها ستكتفي بأغنية واحدة فقط؟

وهنا نطرح العديد من التساؤلات، فهل ترى “لايف ستايلز ستوديوز” ما لا نراه من موهبة غنيائية في الممثلة رانيا يوسف أو أن الشركة الرائدة في عالم الإنتاج الفني، تراهن على رانيا بغموض؟!