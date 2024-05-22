“من باريس”.. نوال الزغبي تتصدّر بمليون مشاهدة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حققت أغنية النجمة اللبنانية نوال الزغبي الجديدة “من باريس” أكثر من مليون مشاهدة بعد يومين فقط من صدورها عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب”.

أغنية “من باريس” من كلمات خالد فرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، وهي أغنية إيقاعية جديدة من حيث “الستايل الغنائي” والأجواء الموسيقية التي اختارت أن تقدمها نوال الزغبي هذه المرّة لجمهورها.

وأطلّت نوال الزغبي في الكليب بإطلالات مبهرة في أوّل تعاون يجمعها مع المخرج نضال بكاسيني الذي حرص على اظهارها بطريقة متجددة وبلقطات استعراضية رائعة تتناسب مع أجواء الأغنية.

الجدير ذكره أن أغنية “من باريس”استطاعت بعد صدورها أن تقتحم الترند للمواضيع الأكثر تداولًا على موقع “إكس” في لبنان والسعودية والأردن والمغرب وغيرها من البلدان العربية، إذ حقق اسم الأغنية أعلى تداول لهاشتاع موسيقي على الموقع.