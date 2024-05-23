شكرا لقرائتكم خبر عن باسم الشرفي يطرح أغنية سلام عن فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب اليمني باسم الشرفي أغنيته الجديدة "سلام" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وعلى منصات الموسيقى المختلفة، والأغنية تتحدث عن القضية الفلسطينية بكلمات مؤثرة ومعبرة.

الأغنية حالة فنية مميزة تعكس الألم العربي لما يحدث حاليا في الأراضي الفلسطينية من انتهاكات وعدوان ، والأغنية من كلمات قتيبة الصلاحي وألحان محمد جميل والأغنية من توزيع ناصر الشاذلي.

واختار باسم الشرفي فكرة معبرة في تصوير الكليب حيث وقف وسط خلفية سوداء مليئة بالضباب لتعكس الحالة النفسية التي يعيشها كمطرب ويعيشها كل الداعمين للقضية الفلسطينية في العالم، ونفذ الشرفي الأغنية مع المخرج عبد الله حويس.

يذكر أن المطرب باسم الشرفي من أهم نجوم اليمن وتحقق أغنياته نجاحا كبيرا في الوطن العربي بأكمله ومن بين أغانيه "حالي" التي طرحها باللهجة المصرية وحققت نجاحا كبيرا وقت عرضها و"ناس ما تسوى" وغيرها من الأغنيات الناجحة والمميزة.