"دمي فلسطيني".. والد بيلا حديد يعلق على إطلالة ابنته بالكوفية الفلسطينية في "كان" السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص رجل الأعمال الأمريكي ذو الأصول الفلسطينية محمد حديد التعليق على إطلالة ابنته عارضة الأزياء "بيلا حديد" التي ارتدت فستان مستوحى من الكوفية الفلسطينية خلال تواجدها بفعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77 هذا العام.

وأعاد محمد حديد، نشر إطلالة ابنته "بيلا" عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" وعلق: "دمي فلسطيني".

ومن المعروف عن رجل الأعمال محمد حديد دعمه المتواصل لابنته "بيلا وجيجي" ودعمهم المتواصل للقضية الفلسطينية نظرًا لأصولهم الفلسطينية ودائمًا ما يقوموا بنشر صور ومقاطع فيديوهات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يدينون كل أشكال العنف من قبل الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.

وتم القبض على بيلا حديد بشهر يوليو 2023 خلال قضاء عطلتها الصيفية في جزر الكايمان بأمريكا الشمالية لحيازتها مخدر الماريجوانا وتم اقتيادها إلى أحد مراكز احتجاز السجناء وتم الإفراج عنها بكفالة مالية قدرها 1000 دولار.

وفي تصريحات لموقع "E News" أكد المتحدث الرسمي باسم "جيجي حديد" قائلاً "جيجي كانت تسافر وبحيازتها مخدر الماريجوانا بالفعل وتم شراؤها بشكل قانوني في مدينة نيويورك الأمريكية بترخيص طبي، كما أنه أصبح قانونياً استخدامه طبياً في جزيرة كايمان منذ عام 2017 واستمتعت ببقية وقتها على الجزيرة".

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