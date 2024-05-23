لأول مرة عبدالله السدحان مع طاقم فيلم نورة في مهرجان كان السينمائي : شرفنا الوطن -فيديو

في حدث تاريخي للسينما السعودية، شارك النجم السعودي عبدالله السدحان في مهرجان كان السينمائي الدولي لعرض فيلمه السعودي “نورة”. نشر السدحان مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهره وهو يسير بثقة على السجادة الحمراء في المهرجان، محاطًا بطاقم العمل المكون من الفنانة ماريا بحراوي، ويعقوب الفرحان، وبندر العبدالسلام، وتوفيق الزايدي. وعلّق السدحان على الفيديو قائلًا: “الحمدلله وفقنا في تشريف الوطن”، معبرًا عن فخره بتمثيل السينما السعودية على المسرح العالمي.

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