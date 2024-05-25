شكرا لقرائتكم خبر عن dmc تبدأ العرض الثانى لمسلسل بقينا اتنين اليوم السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ قناة dmc وdmc دراما العرض الثانى لمسلسل بقينا اتنين، بطولة النجم شريف منير ورانيا يوسف، والذى عرض فى رمضان الماضى، وذلك في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت، ويأتى العرض الثانى بعد النجاح الذي حققه العمل في موسم رمضان الماضي.

ويعرض مسلسل بقينا اتنين عبر شاشتي Dmc وdmc drama من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع، على أن تعاد حلقاته بشكل مجمع يوم الخميس والجمعة أسبوعيًا، ويذاع العمل في تمام الساعة الثامنة مساء أما الإعادة الأولى للمسلسل فستكون الساعة الواحدة صباحًا والإعادة الثانية الساعة 12:30 ظهرًا، بينما تعرض الحلقة الجديدة على شاشة دي إم سى دراما في تمام الساعة الحادية عشرة مساء والإعادة الأولى الساعة التاسعة صباح اليوم التالي وللمرة الثانية الساعة 5 مساء.

مسلسل بقينا اتنين بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمى جمال، يوسف عثمان، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، من بينهم الفنان الراحل طارق عبد العزيز الذي توفي فى موقع التصوير يوم 26 نوفمبر الماضى، والعمل من تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، انتاج K media.