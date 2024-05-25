الظهور الأول لـ هبة نور بعد أزمة الفيديو الفاضح

ياسر رشاد - القاهرة - حرصت الفنانة السورية هبة نور بطلة فيلم "عندليب الدقي" مع الفنان محمد هنيدي، على مشاركة جمهورها بـ مقطع فيديو لها في أول ظهور، بعد أزمتها الاخيرة.

ونشرت هبة نور الفيديو عبر حسابها الشخصي على انستجرام، وظهرت فيه وهي تستمع لأغنية "الوقت هدية"، للفنان وائل كفوري، وعلقت على الفيديو: "بحبكن بس هيك".

تصدرت الفنانة السورية هبة نور التريند التي اشتهرت بدور “جومانا” فى فيلم “عندليب الدقي” مع الفنان محمد هنيدي، وأحدثت حالة من الجدل والضحة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تداول مستخدمي السوشيال ميديا مقطع فيديو جريء لها هز مواقع التواصل.

عن طريق الخطأ نشرت الفنانة السورية، هبة نور، مقطع فيديو يجمعها مع شاب داخل سيارة، يبدو من اللقطات أنه حبيبها، حيث ظهر الشاب وهو يتحسس جسدها بطريقة جريئة جدًا وصادمة.

هبة نور

انتشار واسع لفضيحة هبة نور

وعلى الرغم من مسح هبة نور مقطع الفيديو على الفور بعد ثوانٍ معدودة من نشره، إلا أن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، كانوا لها بالمرصاد، وتم تداوله على نطاق واسع تحت اسم “فضيحة هبة نور”.

هبة نور

رد هبة نور على الفيديو الجرئ

ردت هبة نور على الفيديو الجرئ فى بيانا إعلاميا عن طريق مستشارها القانوني في لبنان، أكدت من خلاله على أن الشريط مفبرك بتقنية التزييف العميق المندرجة ضمن تحديثات الذكاء الاصطناعي، وتم نشره من قبل المفبركين.

وجاء البيان كالتالي: "بصفتنا وكلاء الممثلة هبة نور في بيروت، نستهجن الحملة التي يشنها البعض ضد موكلتنا، بنشر فيديو مصطنع بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي والـ Deep Fake بهدف النيل من سمعتها، ونشير أننا بصدد التقدم بشكوى ضد الفاعلين أمام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في بيروت لملاحقة مركبي هذا الفيديو بجرائم القدح والذم والتشهير واختلاق الجرائ

هبة نور

كما ونأكد أننا لن نتوالى في ملاحقة كل من ينشره بأية وسيلة من وسائل النشر لتصل العقوبات للملاحقين إلى حد الثلاث سنوات».

نفي محامي هبة نور

ومن جهته نفى محامي هبة نور، المحامي أشرف الموسوي، تمامًا حقيقة الفيديو المنتشر على منصات التواصل الاجتماعي، والذي تعرضت بسببه لهجوم كبير من رواد السوشيال ميديا، حيث أكد في بيان له على أن الفيديو المقصود، مُعدل باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي Deep Face، مستهجنًا الحملة الممنهجة التي تتعرض لها موكلته للتشهير بها والإساءة إلى سمعتها.

هبة نور

ابتزاز هبة نور

من ناحية أخرى، كشفت تقارير سورية، أن الفنانة هبة نور تعرضت للابتزاز من شخص ما، طالبها بدفع ما يقارب نصف مليون دولار، كي يحذف الفيديو المتداول لها.

هبة تور ومحمد هنيدي



واشتُهرت هبة نور بدور «جومانا» بفيلم عندليب الدقي، بطولة الفنان محمد هنيدي، وعرفها الجمهور المصري والوطن العربي بشكل أكبر، ومن ثم قدمت فيلم الأمانة عام 2009، وآخر عمل سينمائي مصري ظهرت فيه «صديقي الأخير».