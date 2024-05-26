في بث مباشر.. نيكي ميناج توثق لحظة القاء القبض عليها في بتهمة حيازة المخدرات!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: صورت نيكي ميناج نفسها أثناء إلقاء القبض عليها بتهمة “حمل المخدرات” خلال سفرها من أمستردام إلى مانشستر للمشاركة في عرضها القادم في جولة Pink Friday 2.

وعلى الرغم من نفيها الشديد أنها كانت تحمل أي مخدرات، قيل لمغنية الراب البالغة من العمر 41 عامًا إنها بحاجة للذهاب إلى مركز الشرطة في لقطات تم التقاطها خلال بث مباشر على إنستغرام، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وفي التسجيل، أوضح لها رجل أنها “ستحصل على محامٍ في المكتب” وسيذهبون “بأسرع ما يمكن”.

وخلال البث المباشر على إنستغرام، قالت الفنانة إنها طُلب منها “الدخول إلى شاحنة الشرطة والذهاب إلى من دون حضور محامٍ”.

وزعمت أيضًا أن أحد الأشخاص الذين يعملون في أمن المطار طلب منها الإدلاء بـ “إفادة من دون حضور محامٍ” بعد العثور على “قوائم مسبقة” في “حقائب لم يُسمح لهم بحملها”.

ومن غير الواضح حاليًا ما إذا كان قد تم حجزها في مركز الشرطة.

وقبل الاعتقال المزعوم، شاركت ميناج سلسلة من المنشورات على موقع X (المعروف سابقًا باسم Twitter)، حول سحب حقائبها لإجراء تفتيش شامل في المطار.

وكتبت في إحدى التغريدات: “لقد بذلوا كل ما في وسعهم لمحاولة إيقاف هذه الجولة”، قبل أن تفترض أنهم كانوا يحاولون “زرع أشياء” في أمتعتها.

بالإضافة إلى ذلك، شاركت لقطات على حسابها على إنستغرام لرجل يخبرها أن الشرطة بحاجة إلى إلقاء نظرة فاحصة على أمتعتها.

وفي المقطع، أخبرها أحد أفراد طاقم الطائرة أن “ضابط شرطة أخبره” أنه يتعين عليهم “تفريغ كل الأمتعة وتفتيش كل شيء”.

وتابعت: “أنا آسفة جدًا لقول ذلك”.

ثم سألت: “ولكن أليس هذا ما خططتم للقيام به منذ البداية؟… لماذا لم تقوموا بتفتيش حقائبي قبل صعودي إلى الطائرة؟ “.

وأصرت قائلة: “لقد قاموا فقط بفحص سريع عشوائي، لكنهم الآن يريدون فتحها”.