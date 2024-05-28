فيديو.. نسرين طافش تكشف عن عمرها مقابل هدايا من متابعيها

الجزائرية نسرين طافش طالبت متابعيها بإرسال الهدايا لها مقابل الكشف عن عمرها الحقيقي. وفي بث مباشر عبر حسابها الشخصي، قالت طافش إنها عمرها 42 سنة، وطلبت من متابعيها الضغط على الشاشة للتأكد من ذلك.

وفي سياق آخر، منعت سلطات مطار القاهرة الفنانة الجزائرية من السفر إلى دبي بناءً على قرار صادر من النائب العام بسبب اتهامها في إحدى القضايا. وبعد ذلك، ألغت طافش رحلتها التي كانت متجهة إلى دبي على متن طائرة إماراتية.