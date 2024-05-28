الجزائرية نسرين طافش طالبت متابعيها بإرسال الهدايا لها مقابل الكشف عن عمرها الحقيقي. وفي بث مباشر عبر حسابها الشخصي، قالت طافش إنها عمرها 42 سنة، وطلبت من متابعيها الضغط على الشاشة للتأكد من ذلك.
وفي سياق آخر، منعت سلطات مطار القاهرة الفنانة الجزائرية من السفر إلى دبي بناءً على قرار صادر من النائب العام بسبب اتهامها في إحدى القضايا. وبعد ذلك، ألغت طافش رحلتها التي كانت متجهة إلى دبي على متن طائرة إماراتية.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. نسرين طافش تكشف عن عمرها مقابل هدايا من متابعيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.