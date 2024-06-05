شيماء سيف توجه رسائل عتاب غامضة: "فرصة سعيدة مع غيرنا مش معانا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أثارت الفنانة شيماء سيف الجدل، بعد نشرها رسائل عتاب غامضة عبر حسابها على موقع "انستجرام"، للتعبير عن حزنها الشديد، دون توضيح المقصود منها.

كتبت شيماء سيف: "لما بحتار في الناس برمي الكورة في ملعبهم وأقف أتفرج على ردود أفعالهم من بعيد لبعيد.. عاتبت حد كتير ومفيش حاجة بتتغير؟ بسكت تماما.. لو مهتم هيتغير، هيتناقش، أو هيعاتب هو".

وأضافت: "حد غلط في حقي وقرر يعمل عبيط؟ بعمل نفسي أعبط منه.. لو فارق له هيعتذر في ساعتها ونصفي الدنيا وكله يرجع تمام".

وواصلت: "اللي بيحبنا ما هيصدق الكورة تيجي في ملعبه عشان يجري يجيبها هدف، أما اللي الكورة تيجي لحد عنده ويعمل مش شايفها ده بيبقى مكسل يبذل عشانا أقل مجهود ممكن، فمن رابع المستحيلات نكون فارقين معاه، فـ بالسلامة وفرصة سعيدة وحظ سعيدة ليك المرة القادمة بس مع غيرنا مش معانا".

وكانت الفنانة شيماء سيف، أجرت عملية تكميم المعدة مؤخرًا، لتفقد 50 كيلو من وزنها.

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