أسماء جلال تشعل السوشيال ميديا بإطلالتها في حفل زفاف جميلة عوض

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية أسماء جلال الجمهور صورة كشفت من خلالها عن إطلالتها بحفل زفاف الممثلة المصرية جميلة عوض، وأشعلت السوشيال ميديا بجمالها.



وقد إختارت أسماء جلال لهذه المناسبة فستاناً باللون الفضي طويل وضيق وبقصة مميزة للغاية، ومن دون أكمام مع تصميم خارج عن المألوف.

ومن الناحية الجمالية، تركت شعرها منسدل على كتفها بتسريحة طبيعية للغاية، وطبقت ماكياج قوي أبرز جمال عينيها.

وقد كشفت الممثلة المصرية أسماء جلال عن ملامح شخصيتها في أحدث الأعمال التي تشارك فيها و هو فيلم "ولاد رزق القاضية"، حيث شاركت مع متابهعيها البوستر الرسمي للفيلم، و حمست الجمهور معلقةً على المنشور بالقول: "سمر في ولاد رزق القاضية في عيد الاضحى ٢٠٢٤ في جميع دور العرض في مصر من ١٢ يونيه و جميع دور العرض ف السعودية من ١٤ يونيه".