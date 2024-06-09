عزيز الشافعي عن واقعة صفع عمرو دياب لأحد معجبيه: "اللي بيستغلوا الموقف مثيرين للشفقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

انتقد الشاعر والملحن عزيز الشافعي، كل من يحاول البحث عن الشهرة "وركوب التريند"- بحسب وصفه- بعد واقعة صفع الفنان عمرو دياب لأحد المعجبين خلال إحياء حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي.

وكتب "الشافعي"، عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "الناس اللي زعلانة من اللي حصل عندها حق تزعل طبعا وتغضب، والناس اللي ليها رأي تاني من حقها برضه وكل واحد حسب وجهة نظره".

وأضاف: "لكن اللي بيستغلوا الموقف وبيصفوا حسابات شخصية مع الراجل وبيركبوا الموجة ويولعوا الدنيا دول ناس مثيرين للشفقة هما عارفين نفسهم كويس".

الجدير بالذكر أن عمرو دياب يحيي عدد من الحفلات الغنائية خلال شهر يونيو الجاري، أبرزها حفلًا غنائيًا في بيروت يوم السبت 15 يونيو، وحفلًا آخر في دبي يوم الثلاثاء 18 يونيو.

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