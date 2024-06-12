ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صورة لها أثناء تواجدها في إيطاليا، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وتظهر نانسي، وهي متواجدة على متن قارب في مدينة كومو الإيطالية، بإطلالة كاجوال، فقد إرتدت توب باللون الأبيض، وسروالاً باللون الرمادي، وإنتعلت حذاءً رياضياً باللون الأسود.

وعلقت نانسي قائلة: "أحب هذه اللحظات الهادئة".

متابعو نانسي إنهالوا بالتعليقات، وجاء فيها: "الله يوفقك وسعيدين بنشاطاتك بالصيف هالسنة ونجاحاتك نانسي وديري بالك على روحك"، "جمالك يا جميل و منورة إيطاليا" و"حبيبة قلبي ننوس الحلوة كتيرحلوة وقمر".

كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجرم بإطلالة كاجوال في إيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.