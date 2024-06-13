شكرا لقرائتكم خبر عن إيناس كامل تستأنف تصوير مسلسل تيتا زوزو مع إسعاد يونس والان مع تفاصيل الخبر

استأنفت الفنانة إيناس كامل تصوير مشاهدها في مسلسل تيتا زوزو مع النجمة إسعاد يونس، وذلك بعد عودة العمل من التوقف، حيث تم تصوير يومين قبل شهر رمضان الماضى وتوقف بسبب انشغال الأبطال بأعمالهم الرمضانية، وتجسد إيناس خلال أحداث العمل شخصية زوجة الفنان نور محمود وحماتها إسعاد يونس.

مسلسل تيتا زوزو مكون من 30 حلقة، ومن بطولة إسعاد يونس، مصطفى غريب، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، مجدى بدر، وإيمان يوسف، وعدد من الأطفال، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل، تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت، ومقرر عرضه فى الأوف سيزون على قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وشاركت إيناس كامل فى رمضان الماضى خلال مسلسل بيت الرفاعى بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، تامر نبيل، رحاب الجمل، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ماجدة منير، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.